23/05/2025 19:19

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美團公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表演講，及美團公布業績，料為下周一（26日）市場焦點。



下周一美國及英國假期休市。各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍對越南進行國事訪問，會晤越南領導人，預計雙方將簽署數十項協議。本港時間下周一晚9:00pm，歐洲央行總裁拉加德於柏林赫爾蒂學院發表演講。



*日本公布同時及領先指標，本港公布進出口數據*



數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布3月同時指標；3月領先指標。4:30pm，香港公布4月出口；4月進口；4月貿易收支。



在本港，下周一公布業績的公司有:美團-W(03690)等。



下周二（27日）公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、快手-W(01024)、小米集團-W(01810)等。



下周三（28日）公布業績的公司有:金山軟件(03888)等。



下周四（29日）公布業績的公司有:石藥集團(01093)、理想汽車-W(02015)等。



下周五（30日）公布業績的公司有:集海資源(02489)、速騰聚創(02498)、創陞控股(02680)、中國新零售供應鏈(03928)等。(wa)