23,676.11
+131.80
(+0.56%)
23,638
+136
(+0.58%)
低水38
8,618.86
+61.22
(+0.72%)
5,279.51
+27.76
(+0.53%)
1,146.89億
3,379.46
-0.73
(-0.022%)
3,920.61
+6.74
(+0.172%)
10,255.00
+35.38
(+0.346%)
2,162.29
+4.72
(+0.22%)
110,755.8900
-940.3300
(-0.842%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0876
澳元最佳客戶買入價
5.0515
歐元最佳客戶買入價
8.8791
英鎊最佳客戶買入價
10.5528
日圓最佳客戶買入價
5.4726
休市美股: 5月26日休市
恒生指數
23,676.11
+131.80
(+0.56%)
期指
低水38
23,638
+136
(+0.58%)
國企指數
8,618.86
+61.22
(+0.72%)
科技指數
5,279.51
+27.76
(+0.53%)
大市成交
1,146.89億
股票
999.87億
(87.181%)
窩輪
73.72億
(6.427%)
牛熊證
73.30億
(6.392%)
即時更新：23/05/2025 13:09
可賣空股票總成交
882.80億
主板賣空
169.77億
(19.230%)
半日數據，更新：23/05/2025 12:40
上証指數
成交：2,748.89億
3,379.46
-0.73
(-0.022%)
滬深300
3,920.61
+6.74
(+0.172%)
深証成指
10,255.00
+35.38
(+0.346%)
MSCI中國A50
2,162.29
+4.72
(+0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
110,755.8900
-940.3300
(-0.842%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0876
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0515
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.8791
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5528
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4726
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

瑞士國寶級大師作品「大瘦頭」也流拍，反映出一個怎樣的市道？
Art & Living 古董投資秘笈

瑞士國寶級大師作品「大瘦頭」也流拍，反映出一個怎樣的市道？
凍齡秘訣 │ 43歲陳自瑤曬火辣泳照，分享3大護膚瘦身秘訣及...
醫學通識 健康解「迷」

凍齡秘訣 │ 43歲陳自瑤曬火辣泳照，分享3大護膚瘦身秘訣及...
易經看世界

【易經看世界】從未濟卦看長和出售巴拿馬港口：這宗交易如何發展？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ03750 寧德時代01672 歌禮製藥－Ｂ00005 滙豐控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.6580
-0.1710
-0.521%
KRW 美元/南韓圜
1,374.2400
-7.1000
-0.514%
TWD 美元/新台幣
29.9408
-0.1072
-0.357%
更新：23/05/2025 13:05
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.30
公佈日期
22/05/2025 21:45
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
22/05/2025 16:00
日本-製造業採購經理人指數
公佈值
49.00
公佈日期
22/05/2025 08:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,755.89
-940.33
-0.842%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,694.1800
+29.3500
+1.101%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.8254
+0.0161
+1.989%
更新：23/05/2025 13:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處