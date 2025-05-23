23/05/2025 11:50
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月期跌穿0.6厘，連跌六日
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息連跌六日，跌7.649基點，報0.58964厘，為2022年6月16日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.55286厘，跌15.69基點，為2022年6月22日後最低。
隔夜息跌0.131基點，報0.02702厘，是5月20日後最低，六個月期跌10.75基點，報2.46917厘，為2022年7月19日後最低，一年期拆息亦降至3.08964厘，是5月14日後最低。
港元匯價今早在7.8263-7.8311之間上落，最新報7.8305。
香港銀行昨日向金管局貼現窗借取4.96億元隔夜流動性，為本月以來首次。隨著上述資金周五回籠，香港銀行體系總結餘下降至1736億元的水平。5月初資金流入港元、觸發聯繫匯率制度下強方兌換保證，金管局按機制向市場注入1294億元後，銀行體系港元總結餘數天間急增近4倍至約1740億元，為近三年高位。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息跌0.131基點，報0.02702厘，是5月20日後最低，六個月期跌10.75基點，報2.46917厘，為2022年7月19日後最低，一年期拆息亦降至3.08964厘，是5月14日後最低。
港元匯價今早在7.8263-7.8311之間上落，最新報7.8305。
香港銀行昨日向金管局貼現窗借取4.96億元隔夜流動性，為本月以來首次。隨著上述資金周五回籠，香港銀行體系總結餘下降至1736億元的水平。5月初資金流入港元、觸發聯繫匯率制度下強方兌換保證，金管局按機制向市場注入1294億元後，銀行體系港元總結餘數天間急增近4倍至約1740億元，為近三年高位。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02702
|-0.131
|一周
|0.18387
|-4.905
|兩周
|0.38893
|-3.464
|一個月
|0.58964
|-7.649
|兩個月
|1.05429
|-19.714
|三個月
|1.55286
|-15.69
|六個月
|2.46917
|-10.75
|一年
|3.08964
|-9.107
資料來源：香港銀行公會