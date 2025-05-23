23/05/2025 10:10

《投資觀點》BCT：穆迪降美評級，市場或傾向中短期美債及歐債

《環富通基金頻道23日專訊》評級機構穆迪於5月16日決定將美國長期發行人及優先無擔保信用評級從最高級別「AAA」下調至Aa1。此舉意味著繼標普全球於2011年8月及惠譽於2023年8月下調評級後，美國現已失去三大主要信用評級機構的最高評級。



縱然市場早知美國政府財政及債務問題嚴重，但穆迪的行動，在目前市場尚未充分認識到新關稅政策對美國經濟造成的下行影響，在對美國經濟前景和預算赤字的擔憂背景下，可能會加劇對美國債券市場的擔憂。隨著美國6.5萬億美元國債即將於6月面臨到期高峰，還有8月美債務上限大關，雖然過去數次舉債上限危機最終都獲得國會妥協，但每逢關鍵時刻，市場依舊不免緊張。



*強積金部署宜秉持分散風險原則，可增持亞洲投資級債*



BCT投資總監陳嘉鴻預期，美國國債市場，特別是長期債券的短期波動將會增加。美國經濟規模龐大、國民平均收入較高、生產力強勁，以及美元全球儲備貨幣地位等相對優勢因素可發揮緩衝作用，更重要是穆迪也給予美國「穩定」的展望，表明短期內不太可能再次調整評級，投資者現階段毋須過於擔心。投資經理可能傾向持有中短期美國國債，與風險資產負相關程度高且受利率變化影響較小，並較傾向關注歐洲債券，當潛在的通脹飆升威脅到聯儲局減息能力時，歐洲央行卻有更清晰的空間來減息，短期內在避險市場中歐洲債券表現應該會優於美國國債。而近期美國10年期國債價格和美元指數均出現下跌趨勢，這反映市場避險情緒升高，非美國債券資產對全球投資者更具吸引力。



泰康資產管理（香港）產品及銷售部副總裁陳浩明預期，美國政府償債成本上升將進一步壓低美元並削弱美股吸引力，債務憂慮可能加劇投資者對美元的疑慮。長遠來看，美國國債避險地位下降將影響外資對美國資產的需求。對於投資或強積金部署，建議秉持分散風險、防禦優先和長期視角的原則，具體策略包括增持抗通脹和避險資產，如亞洲投資級債，以降低波動風險，並避免過度集中於美國資產。



*不宜大幅調整資產配置，應維持多元化投資組合*



IPP Financial Advisers Limited董事彭永東指，是次評級下調並不表示美國經濟已陷入衰退，而是對政府與國會多年未能有效控制財赤與債務增長的「事後追認」。美國因此失去最後一個「三A」評級，與惠譽和標準普爾看齊，可能導致美債收益率輕微上升、債券價格小幅下跌，並削弱部分投資者對美國資產（包括股票）的信心。然而，近期美國國債拍賣表現良好，反映市場需求穩定，暫未見大規模拋售或資金流出。對於強積金或長線投資，鑑於整體經濟與市場未受顯著影響，投資者不宜大幅調整資產配置，應維持多元化投資組合，根據個人風險承受力及投資年期穩健部署。(wa)