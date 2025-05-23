23/05/2025 17:10

《神州經脈》銀行自律降存款利率上限，深圳出口挫，在岸人幣連升

《神州經脈》滬深股市今日（23日）走勢反覆，早上集體低開後成功反彈，午後三大指數卻全線翻綠，滬綜指收跌0.94%，報3348.37點，全周跌約0.57%，打斷兩周連升走勢。深成指今收軟0.85%，創業板挫1.18%。滬深兩市全天成交額約1.16萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加529億元或約5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1895，較上個交易日4時30分收盤價升145點子，三連升，創2024年11月8日以來近七個月新高，全日在7.1864至7.2043之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1919，較上個交易日跌16點子，和市場預測偏離擴至232點。



*今日新聞精選*



1. 美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有外國學生轉學，否則將失去合法身份。有外媒粗略估計，受影響中國學生過千。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就事件回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。



2. 美國聯邦通訊委員會(FCC)周四(22日)以4：0表決通過新規--禁止中國實驗室測試在美國使用的智能手機、相機和電腦等電子設備，理由是這些中國實驗室對美國國家安全構成威脅，許多目前被認可的實驗室可能與中國當局關係密切，包括與中國國有企業或中國軍方有關。中國駐美大使館回應稱，中方反對美國泛化國家安全概念，利用國家機器和長臂管轄來打壓中國企業。中方反對把貿易和技術問題變成政治武器。



3. 深圳海關數據顯示，2025年前4個月，深圳市累計進出口1.39萬億元，較去年同期下降1%。其中，出口8293.4億元，下降7%，遠遜於全國水平的增長7.5%；進口5652.2億元，增長9.4%，大勝全國水平的下降4.2%。



4. 繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調帷幕後，《路透》引述三位消息人士透露，中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率的降幅普遍高於此前掛牌利率的降幅，部分銀行幅度達30至40個基點，顯示監管層正著力「挽救」銀行加速惡化的淨息差。因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會「頂格」給到自律上限的水平，此次調整將顯著緩解銀行負債端的壓力，給大幅下滑的淨息差更多喘息空間。



5. 最新《路透》房地產季度調查顯示，外部環境不確定性因素增多、宏觀經濟前景不明，房價預期較此前悲觀。分析師們多數預計，2025年底至2026年上半年房價將逐步企穩；部分人士則預計2027年需求才會相對穩定。5月14-22日訪問12家機構的預估中值顯示，2025年、2026年、2027年中國全國商品住宅均價同比料分別下跌4.8%、持平和上漲1.0%，較三個月前的預估更悲觀，此前預計分別下跌2.5%、上漲1.2%、上漲2.0%。



6. 蘋果中國官網宣布，即日起至6月18日，換購新iPhone享額外折抵優惠。據蘋果中國官網「全部iPhone折抵估價」表，當中最舊款（2017年上市）的iPhone X，至高仍可抵550元，而表上最新款的iPhone 15 Pro Max，最高可抵5700元。有內媒發現，iPhone 12及更新型號的最高抵扣金額較此前有所提升。



7. 特斯拉官方微博今日發布一段特斯拉人形機器人做家務的短片，配文稱「特斯拉人形機器人不只會跳舞」，還能從互聯網視頻學習獲得突破，技能不斷迭代。視頻顯示「特斯拉人形機器人又是開心工作的一天」，它可以聽懂自然語言指令，完成多種任務，包括把一袋垃圾丟進大型垃圾桶、用小刷子把桌面垃圾掃進小簸箕、撕下一張廚房紙巾、用勺子翻動鍋中食材、用吸塵器清潔地面、打開櫃門、拉窗簾等。



8. Sensor Tower發布2025年4月全球手遊收入榜單。騰訊旗下《王者榮耀》躍升4位，重回全球手遊收入榜榜首。FirstFun（北京元趣娛樂）的《Last War:Survival》緊隨其後，上升1位排第二。Century Games（點點互動）的《Whiteout Survival》、Scopely的《MONOPOLY GO!》、Dream Games的《Royal Match》分列全球收入榜第三至第五名。(sl)