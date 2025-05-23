23/05/2025 11:08

【關稅戰】SHEIN法國：歐盟小包裹收費等措施將提高消費成本

《經濟通通訊社23日專訊》中國快時尚電商平台SHEIN法國發言人表示，若歐盟關於徵收小額包裹手續費的提案得以推進，加上法國對快速時尚產品的懲罰性法案獲得批准，法國消費者在SHEIN的購物支出將被提高。



SHEIN法國發言人Quentin Ruffat接受Sud Radio採訪，就公司對歐盟收費提議首次公開回應，稱法國國民議會3月通過一項法案，旨在懲罰快速時尚產品，以抵消其對環境的影響，加上歐盟的議案，到2030年，法國人在SHEIN買件衣服可能要多付12歐羅。



歐盟據報考慮對小包裹統一徵收約2歐羅費用，主要針對來自中國的包裹，收費措施需要得到歐盟成員國政府和歐洲議會的批准，但法國已經批准這措施。



中國外交部發言人毛寧在21日就此回應稱，中方希望歐方能夠恪守開放的承諾，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。(ct)