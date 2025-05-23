23/05/2025 17:37
【聚焦人幣】人行上海總部：首4月長三角人民幣貸款增3.7萬億
《經濟通通訊社23日專訊》據中國人民銀行上海總部消息，4月末，長三角地區本外幣各項貸款餘額74.37萬億元(人民幣．下同)，同比增長9.3%，增速比上月末低0.1個百分點。人民幣貸款餘額73.5萬億元，同比增長9.7%，增速比上月末低0.2個百分點；外幣貸款餘額1205億美元，同比下降17.7%，增速比上月末高3.6個百分點。前四個月，長三角地區人民幣貸款增加3.68萬億元，同比多增19億元。
4月末，長三角地區本外幣各項存款餘額82.94萬億元，同比增長6.3%，增速比上月末高1.4個百分點。人民幣存款餘額80.25萬億元，同比增長6%，增速比上月末高1.4個百分點；外幣存款餘額3741億美元，同比增長13.9%，增速比上月末高0.3個百分點。前四個月，長三角地區人民幣存款增加3.04萬億元，同比多增4993億元。(jq)
4月末，長三角地區本外幣各項存款餘額82.94萬億元，同比增長6.3%，增速比上月末高1.4個百分點。人民幣存款餘額80.25萬億元，同比增長6%，增速比上月末高1.4個百分點；外幣存款餘額3741億美元，同比增長13.9%，增速比上月末高0.3個百分點。前四個月，長三角地區人民幣存款增加3.04萬億元，同比多增4993億元。(jq)