23/05/2025 09:47

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升25點子，報7.2015

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1919，較上個交易日跌16點子，和市場預測偏離擴至232點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報7.2015，上個交易日即期匯率收盤報7.2040。



隔夜美國眾議院通過了特朗普總統的減稅方案，美元結束此前連續三天下跌，人民幣的外部壓力有所升溫，中間價和即期匯價的偏離有可能擴大，監管層繼續保持中間價的整體穩定，並等待恢復彈性的時機。



市場人士表示，近期市場對美元資產前景繼續看淡，美元可能仍有調整空間，人民幣的外部壓力暫時緩解，但中美關稅談判後續仍存較大不確定性，在談判期間仍會以穩為主，匯率明顯波動會影響本已困難的出口。



華泰證券觀點也認為，在去美元化大幕初啟的背景下，全球尤其是亞洲資產大幅超配美元、低配本幣這一實質意義上的「套利交易」勢必經歷結構性「再平衡」，這一過程中，人民幣貶值預期或將漸漸消弭，甚至出現升值動力可能是題中之義。(jq)