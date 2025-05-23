23/05/2025 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收升145點報7.1895，創近七個月高

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1895，較上個交易日4時30分收盤價升145點子，三連升，創2024年11月8日以來近七個月新高，全日在7.1864至7.2043之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升187點子，報7.1862。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1919，較上個交易日跌16點子，和市場預測偏離擴至232點。



一外資行交易員稱，目前美元/人民幣繼續往下也有點難，市場交易情緒偏淡，需要新的事件來驅動，估計即期會在7.19-7.24區間波動，不大會讓即期強過中間價。



星展銀行認為，美國不斷強調強美元的政策，暫時緩解了市場不安，但日美超長期國債收益率仍較高，這會支持增加對日本國債的配置，鼓勵日本資產管理公司的資金匯回，並進一步支持日圓的復甦。



中金公司最新觀點稱，從7月起至9月間，美債的淨融資量可能達到1.25萬億美元，這可能大幅收緊美元流動性。這種供給增加的預期可能在7月前便推動利率持續上行，在美聯儲和日本央行短期難介入的情況下，預計10年期美債利率可能在未來一兩個月逐步升至4.8%，7月後10年期美債利率恐衝破5%。(jq)