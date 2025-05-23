23/05/2025 10:39

【聚焦數據】深圳首4月出口降7%，進口增9.4%

《經濟通通訊社23日專訊》深圳海關數據顯示，2025年前4個月，深圳市累計進出口1.39萬億元(人民幣．下同)，較去年同期下降1%。其中，出口8293.4億元，下降7%，遠遜於全國水平的增長7.5%；進口5652.2億元，增長9.4%，大勝全國水平的下降4.2%。



*4月深圳進出口值再超4000億*



4月，深圳市進出口4046.1億元，同比增長3.8%，進出口值自去年9月之後再超4000億元。其中，出口2439.5億元，下降2.9%；進口1606.6億元，增長15.7%。



*4月出口電工器材增逾兩成，進口集成電路增近三成*



出口方面，4月，深圳市出口機電產品1809億元，同比增長7.3%，佔同期深圳市出口總值的74.2%。其中，電腦及其零部件260.9億元，增長10%；電工器材201.5億元，增長21.8%；音視頻設備及其零部件84.2億元，增長15.5%。同期，出口勞動密集型產品298.1億元，下降12.8%，佔12.2%。



進口方面，4月，深圳市進口機電產品1298.9億元，增長15.1%，佔同期深圳市進口總值的80.8%。其中，集成電路741.6億元，增長28.3%；電腦及其零部件259.4億元，增長30.6%；二極管44.4億元，增長3.3%。同期，進口農產品65.8億元，增長4.4%，佔4.1%。



4月，深圳市以一般貿易方式進出口2294.2億元，下降0.8%，佔同期深圳市進出口總值的56.7%。以保稅物流方式進出口987.8億元，增長12.4%，佔24.4%；加工貿易方式進出口743.1億元，增長9.5%，佔18.4%。



4月，深圳市民營企業進出口2845.6億元，增長1.5%，佔70.3%。外商投資企業進出口1030.2億元，增長11.5%，佔25.5%。國有企業進出口167.4億元，下降1.3%。



*4月對美國進出口下降22.6%*



4月，深圳市對東盟進出口690.3億元，下降4.1%；對香港地區進出口620.6億元，增長6%；對台灣地區進出口448.4億元，增長29.4%；對歐盟進出口412.7億元，增長8.1%；對美國進出口352.7億元，下降22.6%。上述前五大貿易夥伴進出口合計佔62.4%。同期，對韓國、日本、澳洲、英國分別進出口239.8億、170.9億、74.6億、65.8億元，分別增長18.1%、5.7%、5.9%、2.7%。對共建「一帶一路」進出口1468.5億元，增長1.7%，佔36.3%；對RCEP其他成員國進出口1182.9億元，增長1.9%，佔29.2%。(sl)



