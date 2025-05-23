23/05/2025 10:43

《陸言堂－陳永陸》地緣風險增金價持續強勢，周大福值得留意

《陸言堂》受到美股調整拖累，恒生指數昨日（22日）顯著下跌，而美股下跌主要原因是由於美國20年期國際拍賣反應欠佳，刺激美國20年期債息升上5厘以上水平，令市場憂慮全球息率將會持續攀升，畢竟美國20年期國債拍賣表現欠佳，並非單一例子，昨日日本20年期國債拍賣表現亦欠缺理想，或多或少反映出市場仍然憂慮全球貿易壁壘升溫，地緣政治風險持續增加，投資者對各國的債券需求下降，同時亦對各主要貨幣欠缺信心，故此近日金價持續高企，銀價亦在挑戰高位，與此同時Bitcoin升至歷史新高水平，或多或少代表資金不斷尋找長期國債以外的投資產品。



*國債需求降，資金尋求出路*



相信這個情況將會在未來一段時間持續，畢竟各國在貿易問題上仍然有很多需要解決的地方，就算美國與各國簽署貿易協議，相信生產成本仍然高於之前的水平，亦即是通脹問題在未來將會持續，單純這一點已經會刺激投資者繼續將資金由債券市場轉至貴金屬市場，以應對通脹的問題。而且更重要的問題是如果各國的貿易問題最終無法解決，相信各國央行都減少別國的債券，繼續增持黃金儲備的比重，這情況在過去兩年已經相當明顯，所以雖然金價近日開始在3100至3300美元之間整固，但長線而言相信可以進一步挑戰3500美元以上的水平。金價持續上行背景下，黃金珠寶行業呈現新的發展趨勢和增長邏輯。



而隨著金價持續上升，黃金產品的保值屬性亦不斷提高，同時亦令不少地方出現投資金條、金飾的熱潮，而這種情況在內地亦相當明顯，因為內地市民一直都有投資黃金保值的習慣，近日金價持續攀升，與黃金相關的保值屬性投資產品銷售顯著增加。而受到相關因素所影響，周大福(01929)股價近日亦顯著攀升，並持續創出年內新高，今年內累計升幅超過70%。



*內地黃金產品需求增*



受國際金價影響，內地金店金飾價格亦再次突破千元關口，這都令內地市民投資黃金珠寶的意欲進一步提升，對周大福有著極大的刺激作用。



另外，隨著消費者對個性化、高端產品的偏好增加，黃金定價產品成為周大福提升毛利率的重要策略之一，而雖然周大福在4月初的銷售出現短暫銷售放緩的情況，但隨後迅速恢復，顯示市場對黃金產品的需求仍然相當熾熱。



根據周大福最新的數據顯示，黃金定價產品在內地市場的零售銷售額按年增長超過100%，佔第四季度總銷售額的25.6%，相比去年同期佔比的9.4%大幅提升，除了反映出金價持續上升，驅使投資者持續買入黃金相關產品，令周大福受惠之外，消費者對周大福的黃金產品高度認可，亦是一大原因，畢竟黃金珠寶行業單純依賴門店數量擴張的發展階段已過，各品牌存量競爭、提升附加值才是金飾行業的大勢所趨。



所以基於品牌的效應，金價持續攀升，以及股息率仍然超過4厘水平的有利因素，相信周大福不只會被視為金價上升的受惠股份，更會被視為對沖地緣政治風險、通脹等不明朗因素的股份，相信股價短期會先行挑戰2024年高位、即12.5元的水平，值得留意。《獨立股評人 陳永陸》



*筆者並無持有上述股份



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