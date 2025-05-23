23/05/2025 09:14

【特朗普新政】路透：特朗普向南非總統展示影片實為剛果拍攝

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周三（21日）在白宮，與到訪的南非總統拉馬福薩會面時播放片段和展示圖片，指裏面的人是被埋葬的白人農民，批評南非對白人進行種族滅絕。路透社表示，特朗普展示的影像，實際上是他們的記者在剛果民主共和國（民主剛果）拍攝。



路透社表示，片段是在2月3日拍攝，顯示反政府武裝M23與民主剛果政府軍在戈馬衝突後，人道主義工作人員處理遺體的情況。



至於特朗普向拉馬福薩展示的部落格文章，是由美國保守派雜誌發布，內容涉及在南非與民主剛果的衝突及種族緊張局勢。文章未有為圖片添加說明，但指出是YouTube截圖，並附上連結，顯示是路透社關於民主剛果的報道。



雜誌執行編輯承認，特朗普錯誤辨認有關圖片，白宮暫時未有回應。(rc)