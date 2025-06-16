23/05/2025 11:22

【中東戰火】伊朗外長︰毫不猶豫對任何侵犯行為作出強力回應

《經濟通通訊社23日專訊》伊朗外長阿拉格齊周四（22日）表示，伊朗將毫不猶豫地對任何侵犯行為作出強力回應，並將不惜一切代價保護國家利益和人民。



阿拉格齊在社交平台回應，有關以色列計劃攻擊伊朗及其核設施的報道，形容計劃令人震驚，聯合國安理會和國際原子能機構應該嚴厲譴責。他表示，已就事件致函聯合國秘書長古特雷斯，以及國際原子能機構總幹事格羅西，強調做法是對以色列的嚴正警告。他又說，伊朗將採取特別措施保護核設施。



伊朗傳媒引述武裝部隊總參謀長巴蓋里警告，伊朗武裝部隊目前正在生產一系列無人機和微型飛機，伊朗將對任何威脅作出相稱的回應。(rc)