23/05/2025 14:39

【特朗普新政】特朗普舉行虛擬貨幣晚宴，遭反對者及議員批評

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普的迷因幣買家於當地時間周四（22日）到達他位於華盛頓郊外的私人鄉村俱樂部，參加一場專屬晚宴。



特朗普對眾人表示，他總是把國家看得比商業更重，希望看到人們蓬勃發展並取得成功。拜登政府迫害虛擬貨幣創新者，要把他們帶回屬於他們的美國。



根據虛擬貨幣情報公司Inca Digital的數據，為了獲得晚宴的席位，投資者在特朗普迷因幣上總共花費約1.48億美元，前25名持有者花費超過1.11億美元。



民主黨議員周四早些時候舉行新聞發布會，強調特朗普的虛擬貨幣腐敗，並推動禁止此類活動的立法。參議員沃倫表示：「特朗普的晚宴是腐敗的狂歡。」



此外，約100名抗議者聚集在俱樂部外，對抵達賓客高喊「可恥」、「祝你們晚餐噎喉」、「迷因幣騙子該進監獄」等標語。(rc)