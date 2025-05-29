26/05/2025 17:22

《外圍焦點》美國及英國假期休市，歐洲央行總裁拉加德參加活動

《經濟通通訊社26日專訊》美股三大指數上周五（23日）收市報跌，特朗普威脅對進口iPhone徵收關稅，並提議對歐盟加徵50%關稅，再度令國際貿易局勢緊張。道指跌256.02點或0.61%，報41603.07點；標普500指數跌39.19點或0.67%，報5802.82點；納指跌188.53點或1.00%，報18737.21點。港股方面，恒生指數收市報23282，跌318點或1.4%，成交2235億元。



美國及英國今日假期休市。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:20pm，歐洲央行總裁拉加德參加由德國柏林赫蒂學院/Jacques Delors中心舉辦的「聚焦拉加德：歐洲在碎片化世界中的作用」活動。



在美國，今日公布業績的公司有：億航(US.EH)、禾賽科技(US.HSAI)、歡聚(US.JOYY)等。(wa)