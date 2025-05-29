27/05/2025 11:16

《豪論國金－李振豪》淺談聯儲局對美國經濟的「貢獻」

《豪論國金》上周國際知名的評級機構穆廸下調了美國主權評級一級，令美國終於失去全數「最高評級」。翻查歷史，惠譽國際在2023年8月就下調美國最高主權評級，而標普國際更早在2011年行動。本次對市場的衝擊只擾攘數天便平息了，但各路「末日博士」、「正義之師」及政黨民宣等高舉特朗普將毀掉美國經濟的根基，果真如此？



美國無上限的債務上限已非新鮮事，高債務而違約更不值討論。問題核心是過去5年美國聯儲局經歷加息周期及啟動減息，利率由0.25%急升至5.5%，再下降至現時的4.5%。美國國債年期眾多，根據過去5年美國國債平均收益率數據，其走勢與美息相若。2022年前，債息全數較美息為高，反映投資債券較持有現金的風險溢價，這是正常不過的結果。但在疫情解放後至今，債息全期低於美息，暗示美債風險溢價為負值，即持有現金較投資美債更好，那美國財政部如何找到買家？再者，當利息長期高於債息，當中的利差套戥屬非常低風險的投資，可是期間最大差距在2023年初及去年年底出現，當時利息(5.50%)較債息(3.74%)高176點子，利潤較任何定息市場都算吸引。嗜血的對沖基金樂見於此，但它們的利潤由誰支付？



比較利息與同期通脹數據。2023年後綜合CPI已低過4%，但聯儲局卻在2024年8月才減息，至今年4月綜合CPI只有2.3%，為何利息仍高企於4.5%？考慮到CPI有可能受關稅影響，但為何4月宣布前拒絕減息？正如特朗普譏諷聯儲局主席鮑威爾為「Mr. Too Late」，自他執掌聯儲局後，操作多為「亡羊補牢」而非「超前部署」，那央行的意義何在？更可悲是它掌握全球資產命脈，誰來監管委員會的抉擇？



再比較利息與GDP增長。生產力提升理應支持較高利息，但期內只有2023年第三季美國年化GDP報4.4%外，其他全數低於美息。即私人領域（尤其商人）的利潤都未能支付利息，不如倒閉後持有現金，回報較商業投資更好！沒有投資的經濟體，將如何增長？今年首季GDP增長更出現負0.3%，利息仍是4.5%，你是商人將如何抉擇？聯儲局又如何自圓其說？



當解構了利息、債息及經濟的互動，便能明白上述利差套戥的利潤是誰來買單。最後，市場及評級機構擔心美國經濟下滑，矛頭只針對特朗普，彷彿只是兩黨政治角力的文宣結果。當高舉聯儲局獨立於政府之際，有想過誰來制衡聯儲局嗎？



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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