26/05/2025 08:55

【聚焦人幣】中國與印尼簽新備忘錄，擴展雙方的本幣結算合作範圍

《經濟通通訊社26日專訊》中國與印尼簽署新的合作備忘錄，擴展雙方的本幣結算合作範圍，從經常帳戶和直接投資擴展至資本和金融帳戶的全部交易，進一步促進人民幣與印尼盾在雙邊貿易和投資中的使用。



在中國國務院總理李強和印度尼西亞總統普拉博沃的共同見證下，人民銀行行長潘功勝與印度尼西亞銀行行長佩里．瓦吉約簽署了《人行和印度尼西亞銀行關於建立促進雙邊交易本幣結算合作框架的諒解備忘錄》。



本次諒解備忘錄是對雙方於2020年9月30日簽署的《關於建立促進經常賬戶交易和直接投資本幣結算合作框架的諒解備忘錄》的拓展和升級，將雙方本幣結算合作範圍從經常賬戶和直接投資擴展至包括資本和金融賬戶的全部交易，在兩國法律法規允許的範圍內促進支付聯結，進一步推動本幣在雙邊交易和投資中的使用，促進兩國貨幣金融市場合作。(ew)