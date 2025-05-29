26/05/2025 09:15

《駐京專電》中證監同意鑄造鋁合金期貨和期權註冊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》中證監發布公告，同意上海期貨交易所鑄造鋁合金期貨和期權註冊。中證監將督促上期所做好各項準備工作，確保鑄造鋁合金期貨和期權的平穩推出和穩健運行。



鑄造鋁合金以廢鋁為主要生產原料，是全球鋁產業低碳轉型的重要產品，也是中國再生鋁的主要存在形式，廣泛應用於汽車、摩托車、機械設備、通信設備、電子電器、五金燈具等領域。



上期所副總經理張銘此前在上海衍生品市場論壇上表示，經過三十餘年發展，有色金屬期貨期權品種已逐步發展成為國內運行最為成熟、產業參與度最高的商品期貨板塊之一。目前，上期所正積極推進鑄造鋁合金等綠色低碳、再生金屬期貨和期權品種上市，更好服務鋁產業鏈風險管理和向綠向新循環發展需求。