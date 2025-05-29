26/05/2025 13:28

瑞銀財管料美股短期上行空間有限，金價回調是增配好時機

《經濟通通訊社26日專訊》瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告表示，考慮到地緣政治風險仍存，以及預期實際利率或下降，美元將走軟，維持至明年一季度金價達每盎司3500美元預測，而近期金價的回調是增配戰略敞口的好時機。在廣泛的多元化美元投資組合中，投資者可以考慮配置5%左右的黃金，以管理對沖一系列潛在風險。



*料美股短期上行空間有限*



在基準情景下，預計美國的有效關稅稅率將穩定在15%左右。如果持續下去，這相當於銷售稅上調2個百分點，不僅對經濟增長構成阻力，還會推高通脹，但不足以使美國經濟陷入衰退。



報告指，由於股市目前的交易價格高於4月2日前的水平，近期將美國股票的評級從「具吸引力」下調至「中性」，認為短期內上行空間有限，並預計波動性將持續。展望未來，預計2026年股市將進一步上漲，這得益於結構性盈利增長、政策環境更趨穩定以及美國利率下降。投資者可利用波動或回檔期逐步建倉全球股票或構建平衡型投資組合。對變革性創新機遇的長期潛力保持高度信心，包括AI、電力和資源以及長壽經濟。



報告稱，雖然美元近期企穩，但隨著美國經濟放緩以及對財政赤字的關注度上升，預計美元將再次走軟。投資者可以考慮利用美元短期走強之機，將多餘的美元現金分散配置到其他貨幣。對於國際投資者，可以考慮將美元敞口對沖回本幣。近期的波動進一步凸顯了分散投資組合配置於對沖基金和黃金等另類資產的優勢。



*波動中仍看好優質債券*



報告認為，美國的償債能力良好。美國的信用品質優異，國債仍被視為避險和低收益率美元資產。全球央行也繼續看重美國國債市場的優秀流動性。鑑於美國資本市場的實力、美元的儲備貨幣地位以及美國家庭持有的大量財富，仍對美國的償債能力充滿信心。



上月30年期美債收益率短暫觸及5%，隨後特朗普暫緩了對等關稅。這表明特朗普政府對市場壓力相當敏感，金融市場的不利波動可能會導致美國政府採取行動。(bi)