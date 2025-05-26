26/05/2025 09:32

【關稅戰】聯想集團加速開拓新興市場，中東新廠明年投產

《經濟通通訊社26日專訊》聯想集團(00992)新上任的首席財務官鄭孝明表示，在關稅戰下，集團正加速擴張東南亞、中東等新興市場基地，其中，中東新廠預計2026年起投產，個人電腦(PC)等設備目標產能達百萬部。他指，若維持當下關稅水平，公司已完全做好準備，如果關稅在現水平進一步提高，勢將削弱未來產品需求。



*具高度靈活性應對加關稅*



他表示，關稅影響產品成本會透過重新定價將成本轉嫁在售價之上；但他強調，關稅的影響不僅局限於聯想，而是整個行業，但有別於競爭對手，聯想在全球逾10個國家或地區共有超過30間工廠，因此具備高度靈活性與調整能力，將關稅的影響降至最低。



他說，由於中國的生產基地具有成本與效率優勢，未來產品將繼續主要在內地製造，集團同時可運用全球資源，加強各地的本地化服務，而位於沙特阿拉伯利雅得的新廠投產初期，將聚焦生產PC及伺服器，預計能直接輻射中東及非洲市場，減少對傳統供應鏈的需求。他又稱，布局中東不僅滿足新興市場需求，亦為聯想建立全球人工智能(AI)算力奠定基礎。



*「個人AI助理」將是新競爭領域*



聯想上季毛利率按年跌1.2個百分點至16.4%。鄭孝明指，隨著公司業務愈來愈多元化，個人電腦以外業務的營業額佔比愈來愈高，期望集團整體毛利率會持續上升。他指，過去硬件上依賴使用英特爾(Intel)的處理器，但近年超微半導體(AMD)的進步，以及高通(Qualcomm)進入市場，眾牌子的競爭下有效減少產品成本。



鄭孝明表示，聯想明確「智能化變革」的戰略方向，將AI視為未來核心增長引擎。他有信心在2027年將AI PC的普及率增至60%或以上，估計未來電腦上的「個人AI助理」將是新的競爭領域。(cl)