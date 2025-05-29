26/05/2025 16:37

《本港經濟》4月出口升14.7%高於預期，進口升15.8%

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處公布，今年4月份本港商品整體出口貨值為4345億元，較2024年同月上升14.7%，比3月升18.5%收窄，但勝市場預估升12.2%。4月商品進口貨值為4505億元，按年上升15.8%，較3月及市場預估升16.6%為低。今年4月份錄得有形貿易逆差160億元，相等於商品進口貨值的3.6%。



政府發言人表示，4月商品出口貨值按年顯著上升14.7%。輸往內地和不少其他亞洲市場的出口顯著上升。輸往美國的出口有輕微增長，輸往歐盟的出口則下跌。



展望未來，隨著近期國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕。內地經濟繼續穩步增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府會繼續密切監察外圍環境的變化，對貿易政策轉變可能造成的影響保持警覺。



*首四月商品整體出口貨值升11.9%*



今年首四個月的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9%。同時，商品進口貨值上升11.4%。今年首四個月錄得有形貿易逆差969億元，相等於商品進口貨值的5.7%。



*4月輸往內地升23%，德國升27%*



今年4月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升20.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞(升61.5%)、越南(升48.3%)、台灣(升24.1%)和中國內地(內地)(升23%)。另一方面，輸往韓國(跌26.7%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭(跌38.4%)和英國(跌24.1%)。另一方面，輸往德國(升30.8%)的整體出口貨值則錄得升幅。



至於今年首四個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是越南(升63.7%)、台灣(升36.3%)、和內地(升18.1%)。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國(跌28.6%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)