26/05/2025 19:31

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，領展快手小米公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及領展快手小米公布業績，料為周二（27日）市場焦點。



*法國央行總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，新西蘭央行發表季度貨幣政策聲明（至28日）。周二本港時間8:00am，日本央行總裁植田和男在央行主辦的「貨幣政策新挑戰」會議上致開幕詞，隨後國際清算銀行(BIS)總經理卡斯滕斯發表演講。3:00pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛發表講話。4:00pm，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加日本央行金融研究所會議的政策小組討論並發表演說。



數據方面，周二5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布5月消費者信心指數。8:30pm，美國公布4月耐用品訂單，料由7.5%逆轉至下滑7.8%。9:00pm，美國公布3月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.4%收窄至0.2%。10:30pm，美國公布5月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負35.8收窄至負26.1。



在本港，明日公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、快手-W(01024)、小米集團-W(01810)等。



此外，明日順豐控股(06936)將有基石投資者持股解禁。



另外，英偉達(US.NVDA)周三（28日）收市後公布業績。美國周五（30日）公布4月個人消費支出物價指數(PCE)。(wa)