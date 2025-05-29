26/05/2025 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02336 -0.366 一周 0.18387 - 兩周 0.4 +1.107 一個月 0.56917 -2.047 兩個月 1.01857 -3.572 三個月 1.36952 -18.334 六個月 2.28024 -18.893 一年 3.02786 -6.178

《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息走軟，一個月以上利率全線向下，其中，隔夜息微跌至0.02336厘，是2006年1月30日後最低，與樓按相關的一個月拆息連跌七日，報0.56917厘，為2022年6月15日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報1.36952厘，跌18基點，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌19基點，報2.28024厘，為2022年6月22日後最低，而一年期亦降至3.02786厘，是2022年6月17日後最低。港元匯價今早暫時最低曾見7.8371兌1美元，見一年最低，最新報7.8368，跌0.06%。(cl)資料來源：香港銀行公會