26/05/2025 11:32
《港元利率》隔夜息創19年新低，一個月拆息低見0.57厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息走軟，一個月以上利率全線向下，其中，隔夜息微跌至0.02336厘，是2006年1月30日後最低，與樓按相關的一個月拆息連跌七日，報0.56917厘，為2022年6月15日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報1.36952厘，跌18基點，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌19基點，報2.28024厘，為2022年6月22日後最低，而一年期亦降至3.02786厘，是2022年6月17日後最低。
港元匯價今早暫時最低曾見7.8371兌1美元，見一年最低，最新報7.8368，跌0.06%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報1.36952厘，跌18基點，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌19基點，報2.28024厘，為2022年6月22日後最低，而一年期亦降至3.02786厘，是2022年6月17日後最低。
港元匯價今早暫時最低曾見7.8371兌1美元，見一年最低，最新報7.8368，跌0.06%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02336
|-0.366
|一周
|0.18387
|-
|兩周
|0.4
|+1.107
|一個月
|0.56917
|-2.047
|兩個月
|1.01857
|-3.572
|三個月
|1.36952
|-18.334
|六個月
|2.28024
|-18.893
|一年
|3.02786
|-6.178
資料來源：香港銀行公會