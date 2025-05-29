26/05/2025 08:49

新加坡銀行︰中港優質股配置比例增，籲增另類投資分散股市風險

美國關稅政策令近月環球資本市場大上大落，新加坡銀行私人銀行總監（大中華區）及香港分行行政總裁陳偉名認為，現時市場充斥不確定性，大部分客戶的投資取態雖仍審慎，持有大量現金。



不過，陳偉名指出，關稅同時令很多優質股變得更抵買，看到資金持續流入中港市場，配置中港的比例逐漸增加。



陳偉名接受專訪時表示，去年9、10月中國釋出穩經濟改革訊號後，客戶對中國資產的投資興趣提高，開始重新留意中港市場，但未見大手買入，目前持倉仍然偏低，但他們對持有中港資產轉持開放態度，未有因關稅問題窒礙增持計劃，反而覺得關稅令他們有機會買入優質股，配置中港的資金不斷增加。



*香港分行首季交易收入，增36%*



「波動市況下，不少客戶透過結構性產品進入金融市場，推動新加坡銀行香港分行首季交易收入增加36%，成為首季收入增25%的動力之一。」



陳偉名稱，客戶買賣股票、外滙、結構性產品、黃金及債券明顯增加，首季基金認購的管理資產規模(AUM)增21%，全權委託投資組合管理(DPM)AUM亦增21%。



美國總統特朗普宣布「解放日」後，股市出現過山車，陳偉名認為，分散投資是永恒不變的道理，而在投資組合內加入另類投資產品，可增添組合穩定性，以今年價格屢創新高的黃金為例，該行很早已建議買金，目前仍長期看好金價前景，「好多客戶20年前只買股票，但現時投資組合涵蓋股票、債券、另類投資、私募基金等」。



不少私銀均設有自己的研究部及投資總監，他稱，新加坡銀行亦不例外，2024年更成立由一群知名專家組成的獨立投資委員會，以增強銀行投資總監辦公室的研究能力，並為客戶提供更豐富及獨特的見解。陳偉名透露，新加坡銀行新設首席投資組合策略師，推動資產配置策略，開發系統性、穩健且風險主導的多元資產配置框架，為客戶建構長期投資組合提供指導，預計2025年下半年推出。



他續稱，在制定該框架的過程中，採用嚴格的流程來審查超過6萬個投資組合，對每個投資組合進行超過2.4萬次壓力測試，並根據一系列假設進行了測試，以便在面臨市場不確定性時，能產生更具靈活性及可靠性的配置，「與主要使用歷史回報來回測試投資組合的標準行業做法不同，該行的框架涵蓋一個前瞻性及多元模式的『模擬引擎』，以評估投資組合表現。」《香港經濟日報》