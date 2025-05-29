26/05/2025 10:15

《基金觀點》富達：政策能見度較高，亞洲本幣債成分散投資之選

《環富通基金頻道26日專訊》特朗普政府貿易政策對美國及全球經濟影響充斥不確定性，著眼債券質素及分散投資成為債市投資焦點。富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，若說美國貿易政策引發市場波動帶來的唯一好處，就是再次提醒投資者「別把所有雞蛋放於同一籃子」，印證分散投資較任何時候更為重要。



*與全球主要政府債相關性中等至偏低，長期投資較美債更吸引*



隨著環球債市於過去二十年持續擴大，至今債市選擇較過往豐富。其中，亞洲經濟體日趨富裕，投資者對當地貨幣債市的認知持續提升，亞洲本幣債市的深度今非昔比。新興東亞本幣債市規模從2000年的8660億美元，至2022年底增至23.2萬億美元。各亞洲本幣市場獲納入愈來愈多全球指數，對投資者的吸引力增加。亞洲本幣債市持續改革，也吸引更多海外投資者參與其中。值得注意的是，亞洲本幣政府債與全球主要政府債的相關性介乎中等至偏低，如過去十年其與美國國債及德國國債的相關系數分別為0.4%及0.3%，成為具吸引力的分散投資工具。



儘管過去表現並不能反映未來回報，但往績顯示長期投資亞洲投資級別本幣政府債券的風險調整後回報，較投資於美國國債更吸引。假設於截至2025年3月底的過去十年（不包括4月的新一輪波動），投資於由九隻投資級別亞洲本幣主權債組成的投資組合，期內總回報可達28.2%，高於同期投資於美國國債投資組合的14.5%。儘管亞洲本幣主權債投資組合的波動性較高，但比較反映承受同一風險可得到多少回報的夏普比率(Sharpe Ratio)，亞洲本幣主權債投資組合的比率為0.6，優於美債組合的0.4%，顯示亞洲本幣主權債提供較高回報率，更有效彌補風險。至於日圓或歐元投資者，於過去十年分別投資於亞洲本幣主權債及美國國債投資組合，前者風險回報同樣較理想。



*區內各國財政及貨幣政策支持，或抵銷部分關稅對經濟壓力*



重塑全球貿易秩序無疑已對亞洲帶來壓力，並可能於未來數月，甚至數年引發進一步波動。即使美國降低部分關稅，亞洲仍面臨出口放緩，但這對亞洲經濟體並不陌生，如2018年美國加徵關稅時，區內出口放緩，惟經濟仍能展現韌性。此外，目前亞洲區內政府也展現保持國內經濟增長決心。



短期內亞洲本幣債市前景顯得更為吸引，預期亞洲各央行將進一步減息，加強對債市的支持。此外，亞洲大部分地區通脹正在降溫，為區內央行提供相對充裕的放寬貨幣政策空間。自上月關稅生效以來，中國內地、印度、菲律賓及泰國相繼下調息率，其他亞洲國家也表示有可能跟隨。減息中短期內推升區內債價，為投資者帶來資本收益，緩解對全球貿易摩擦的憂慮。



無論各國關稅談判結果如何，亞洲仍是全球經濟長期增長的重要驅動力。區內各國的財政及貨幣政策的支持，有可能抵銷部分關稅對經濟構成的下行壓力。隨著亞洲各國需以內需作為經濟增長的新引擎，區內龐大且年輕人口將支持此結構性轉變。



短期內投資者應密切關注瞬息萬變的貿易局勢，及亞洲如何吸收當中的衝擊。從市場改革層面，亞洲本幣政府債市場也需加強市場基建、改善流動性，並提升透明度。對於既擔心美國債務不斷增加，又憂慮關稅政策不確定性的投資者，目前亞洲政策能見度相對較高，可作為分散投資之選的亞洲本幣政府債券，變得較年初更具吸引力。(wa)