26/05/2025 08:41

【聚焦數據】中國首4月FDI跌10.9%，4月轉跌11.9%

《經濟通通訊社26日專訊》中國商務部公布，2025年1-4月，實際使用外資金額（FDI）3207.8億元(人民幣．下同)，同比下降10.9%，較今年1-3月跌幅10.8%略增，顯示外資流出情況依舊。



《路透》根據商務部公布的數據測算，4月單月FDI規模515.5億元，為2024年8月以來單月最低，較上年同期跌11.9%，繼3月創下15個月最高單月按年增速(13.2%)後重返跌勢。



1-4月，全國新設立外商投資企業18832家，同比增長12.1%。



1-4月，從行業看，製造業實際使用外資840.6億元，服務業實際使用外資2312.5億元。高技術產業實際使用外資967.1億元，其中，電子商務服務業、航空航太器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長137%、86.2%、57.8%和4.9%。



從來源地看，東盟地區實際對華投資增長42.9%，日本、瑞士、英國、南韓、德國實際對華投資分別增長74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%。(ct)