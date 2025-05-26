26/05/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升195點子，報7.1700

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1833，較上個交易日升86點子，創4月2日以來近兩個月新高，較市場預測偏弱近百點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開165點子，報7.1700，上個交易日即期匯率收盤報7.1895。



市場人士表示，歐美貿易摩擦升溫，這間接利好人民幣，不過人民幣即期匯價會否補漲，則要看監管層的態度，當然人民幣波動區間有望上移至7.15-7.20附近。



特朗普的減稅議案此前在眾議院以微弱優勢獲得通過，隨後提交參議院，參議員們或將進行長達數周的辯論，市場擔心，美國政府巨額債務負擔可能進一步增加，美債收益率可能在更長時間內保持在更高水平。



也有市場人士猜測，面對居高不下的美債收益率，特朗普再度打出關稅牌，以轉移注意力，助力美債收益率調整。(jq)