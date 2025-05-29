26/05/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升52點報7.1843，續創近七個月高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1843，較上個交易日4時30分收盤價升52點子，四連升，續創2024年11月8日以來近七個月新高，全日在7.1674至7.1854之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌59點子，報7.1779。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1833，較上個交易日升86點子，創4月2日以來近兩個月新高，較市場預測偏弱近百點。



市場人士表示，歐美關稅戰短暫升級再度引發市場去美元化操作，亞幣反彈帶動人民幣被動升值，不過監管似乎有意緩和人民幣升勢，短期匯價反彈空間料受限，另外分紅購匯需求也會限制人民幣進一步回升空間。



高盛最新觀點指出，貿易戰從中美切換到歐美，為人民幣升值開辟道路，而中國出口部門表現強勁，人民幣貿易加權相對低估，都有利於人民幣走強。當然考慮到中國仍有大量的美元敞口，可以預見中國的政策偏好仍是謹慎和可控的。



中金公司外匯團隊最新展望認為，若市場對美國雙赤字壓力擔憂繼續發酵，人民幣匯率將繼續受益於偏弱的美元支持，短期內或將保持溫和偏強的走勢。(jq)