26/05/2025 14:33

【聚焦數據】廣州首4月出口大增29.6%，進口增0.1%

《經濟通通訊社26日專訊》廣州海關數據顯示，今年1-4月，廣州市外貿進出口總值4002億元(人民幣．下同)，同比增長17.6%，增速大勝全國水平的2.4%，亦較廣東省水平高出12.7個百分點。其中，出口累計2615.6億元，增長29.6%，增速大勝全國水平的7.5%；進口累計1386.4億元，增長0.1%，亦優於全國水平的下降4.2%。



出口方面，1-4月，廣州市機電產品和高技術產品出口值分別為1119.3億元、284.9億元，分別增長16.5%和16.3%。進口方面，廣州市進口高技術產品339.1億元，增長21.1%。



*首4月「新三樣」出口增24.5%，跨境電商出口增50%*



1-4月，廣州自主品牌產品出口佔比達到17.1%，比一季度提升了1個百分點。電動汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池等「新三樣」出口規模不斷壯大，前4個月出口總值達到63億元，同比增長24.5%。1-4月，全市跨境電商出口達650億元，同比增長超50%，市場採購貿易出口增速也超過50%。



1-4月，廣州對歐盟、英國、韓國進出口均實現兩位數增長；對共建「一帶一路」國家進出口1875.9億元，同比增長28.5%，佔廣州市進出口總值的比重提升至46.9%；對東盟進出口701.6億元，同比增長43.6%。(sl)