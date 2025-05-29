26/05/2025 10:58

【外圍經濟】社交平台X一度斷網，馬斯克稱將花更多時間於公司

《經濟通通訊社26日專訊》社交平台X一度長時間斷網，擁有X平台的馬斯克其後發文表示，將花更多時間專注於自己的公司。



馬斯克表示，已回歸到每周7天、每天24小時在公司、睡在會議室、伺服器機房或工廠房間的日子，又強調，必須高度專注於X和特斯拉，以及未來星艦運載火箭的發射。他認為，由於關鍵技術陸續推出，X平台系統又出現問題，反映出公司需進行重大營運改進。外界相信，馬斯克的言論暗示他將減少在特朗普政府的工作。



X平台在剛過去周末（24日）的上午，一度斷網約兩個多小時，期間收到近29000宗事故匯報，服務其後恢復正常。(rc)