26/05/2025 15:11

【外圍經濟】日本農相宣布儲備米投放取消競標制，最快6月上架

《經濟通通訊社26日專訊》日本農相小泉進次郎周一（26日）公布，投放政府儲備米的新方式，將取消原先的競標制，改為由政府任意選定大型超市等零售商，通過「隨意合同」方式直接供貨，將以每60公斤10700日元的價格出售給商家。



政府的目標是最快6月上旬，以每5公斤約2000日元的價格在店鋪上架，投放量為30萬噸，將視需求追加投放。政府此前將儲備米出售給日本全國農協聯合會（JA全農）等導致流通緩慢，今後將改換成更貼近消費者的單位。



*石破內閣支持率為31.7%，回升4.3個百分點*



此外，共同社於24及25兩日實施的日本全國緊急電話輿論調查結果顯示，認為小泉進次郎擔任農相後，大米價格「會下降」的受訪者佔59.8%，認為「不會下降」的人佔35.1%。



對於首相石破茂在前農相江藤拓發表問題言論3天後才換人的判斷，認為「太遲」的回答佔42.2%，超過了認為「時機恰當」的31.8%。



石破內閣支持率為31.7%，較17及18兩日實施的上次調查回升4.3個百分點。不支持率為52.6%。(rc)