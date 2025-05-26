26/05/2025 08:04

紫金礦業合營剛果銅礦礦震停井下作業，料影響該礦產量

《經濟通通訊社26日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，旗下位於剛果的卡莫阿-卡庫拉銅礦的卡庫拉礦段接連發生多次礦震，在該礦東區發生多處冒頂片幫，震因不明，合營公司卡莫阿銅業決定暫停該區域井下作業，相關人員和部分設備已從井下工作面撤離，截至上周五（23日）未發生傷亡情況。預計將會對卡莫阿-卡庫拉銅礦年度計劃產量產生不利影響，具體影響程度需評估。



冒頂片幫是指礦井壓力持續增大，岩石變形超過極限，所導致變形、破壞甚至脫落的現象。



該集團指，去年度卡莫阿-卡庫拉銅礦對該集團歸母淨利潤的貢獻17.2億元人民幣，約佔去年度歸母淨利潤5.37%。



該集團指，受礦震影響，該銅礦一期和二期選廠將暫時以較低產能運行，處理來自地表礦堆礦石，截至4月30日，地表堆存約380萬噸礦石，平均銅品位約3.2%。至於三期選廠以及卡莫阿礦段內地下礦山開採活動未受影響。該銅礦去年礦產銅43.7萬噸，今年計劃礦產銅52萬至58萬噸。



該集團指，已組織內部專家團隊趕赴現場，會同卡莫阿銅業管理層和技術團隊，必要時聘請外部第三方專家團隊，重點將圍繞前期採礦方法、充填方案、水文治理措施和全生命周期排產等進行重新論證和評估，調查礦震原因，並研究制定整改提升方案。(wh)