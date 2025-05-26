--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,348.20
-0.17
(-0.005%)
3,882.01
-0.26
(-0.007%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
109,147.5000
+143.3000
(0.131%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0760
歐元最佳客戶買入價
8.9170
英鎊最佳客戶買入價
10.6030
日圓最佳客戶買入價
5.4901
休市美股: 5月26日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：26/05/2025 08:52
可賣空股票總成交
1,758.25億
主板賣空
338.33億
(19.242%)
更新：23/05/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,348.20
-0.17
(-0.005%)
滬深300
3,882.01
-0.26
(-0.007%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
109,147.5000
+143.3000
(0.131%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0760
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9170
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6030
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4901
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
31
五月
尖沙咀星光大道｜龍舟美食街、「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店及永明香港國際龍舟邀請賽 尖沙咀星光大道｜龍舟美食街、「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店及永明香港國際龍舟邀請賽
大型盛事 節慶活動
尖沙咀星光大道｜龍舟美食街、「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店及永明香港國際龍舟...
推介度：
31/05/2025 - 08/06/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00027 銀河娛樂00005 滙豐控股00001 長和00175 吉利汽車00003 香港中華煤氣00006 電能實業
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

關稅戰 | 特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅

23/05/2025 16:34
關稅戰

遲來的三殺

23/05/2025 08:10
貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,336.1400
-6.1100
-0.183%
XAG 白銀現貨
33.4012
-0.0330
-0.099%
更新：26/05/2025 08:50
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
26/05/2025 13:00
前值
117.30
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
26/05/2025 13:00
前值
107.90
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.1587
-0.0198
-0.276%
THB 美元/泰銖
32.4800
-0.0900
-0.276%
CAD 美元/加元
1.3724
-0.0011
-0.082%
更新：26/05/2025 08:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處