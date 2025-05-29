27/05/2025 17:40

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁接受採訪，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社27日專訊》昨日為陣亡將士紀念日，美股休市一天。港股方面，恒生指數收市報23381，升99點或0.4%，成交2033億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，里奇蒙聯儲總裁巴爾金接受彭博電視台採訪。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布4月耐用品訂單，料由7.5%逆轉至下滑7.8%。9:00pm，美國公布3月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.4%收窄至0.2%。10:30pm，美國公布5月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負35.8收窄至負23.1。



在美國，今日公布業績的公司有：拼多多(US.PDD)、知乎(US.ZH)等。(wa)