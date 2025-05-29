27/05/2025 08:20

【開市Ｇｏ】美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

2025年5月27日【要聞盤點】



1、美股周一（26日）陣亡將士紀念日休市，日經期貨截至上午8時14分下跌112.5點。



2、歐盟表示已同意加快與美國之間的談判，以避免跨大西洋貿易戰。歐盟貿易專員謝夫喬維奇透露，與美國商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾進行良好對話。



3、歐洲央行管委Gediminas Simkus表示，受與美國貿易摩擦及歐元走強影響，消費者價格面臨下行風險，通脹低於2%目標的危險越來越大。



4、據報OPEC+決定，八個主要成員國討論7月石油產量的視像會議將提前至今年5月31日舉行，預計將連續第三個月大幅增產。



5、據報人民銀行近期上調內地銀行宏觀審慎評估相關考核標準，敦促銀行業界鼓勵客戶以人民幣進行跨境貿易結算。



6、據報中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將優先支持半導體製造等關鍵技術及裝備。



7、碧桂園(02007)離岸重組計劃在爭取債權人支持的過程中遇到阻力。主要銀行債權人表示，若果未能接受他們部分要求，將很難談下去。



8、美團(03690)首季度收入及盈利表現均勝預期。美團董事長王興表示，由於中國國內競爭加劇，美團核心本地商業板塊4至6月收入增速將按季放緩，至於營業利潤亦將按年顯著下跌。不過他亦承諾，會不惜一切代價贏得競爭。



【焦點股】



美團(03690)

- 首季經調整多賺46%勝預期，收入按年上升18.1%同勝預期

- 王興警告稱本地競爭和全球擴張將削弱盈利能力



紫金礦業(02899)

- 分拆紫金國際上市，涉及8個金礦，售股不超過擴大股本15%



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)

- 中國據悉謀劃「中國製造2025」的接續方案，優先支持晶片等關鍵技術



阿里巴巴(09988)

- 淘寶閃購聯合餓了麼的日訂單量已超過4000萬單



廣汽集團(02238)

- 進軍巴西市場，推出五款新車



炒幣股：博雅互動(00434)、美圖(01357)

- 據報特朗普控制的社交媒體公司計劃籌集30億美元，用於投資加密貨幣資產



香港寬頻(01310)

- 行政總裁表示中國移動的收購要約低估公司價值



香港影視股：電視廣播(00511)、英皇文化產業(00491)

- 國家電影局鼓勵香港、澳門在內地投資設立電影製作公司



吉利汽車(00175)

- 吉利控股旗下富豪汽車宣布全球裁減3000個職位，作為節省成本計劃的一部分



碧桂園(02007)

- 銀行債權人稱如果相關問題無法達成一致，重組計劃將難以推進



安能物流(09956)

- 首季純利逾2億元人民幣，同比增長20%，收入增長9%



派格生物(02565)

- 超購逾742倍，一手分配率8%，今日掛牌

- 暗盤最多跌半成



吉宏股份(02603)

- 每股定價7.68元，超購逾48倍，今日掛牌

- 暗盤飆超26%





【油金報價】



紐約期油下跌0.10%，報61.47美元/桶



布倫特期油下跌0.05%，報64.18美元/桶



黃金現貨上漲0.16%，報3347.38美元/盎司



黃金期貨下跌0.55%，報3373.89美元/盎司

