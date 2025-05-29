27/05/2025 16:23

【外圍經濟】日本超長國債孳息率大跌，消息稱財務省或減長債發行

《經濟通通訊社27日專訊》日本超長期國債孳息率周二大幅下挫，此前有報道指，日本財務省可能減少超長期國債的發行，並將在6月中下旬與市場參與者討論後做出決定。



消息傳出後，30年期日本國債孳息率一度下跌18.5個基點，至2.85厘。盤中早些時候，30年期國債孳息率曾高達2.955厘。20年期國債孳息率下跌16.5個基點，至2.34厘，盤中曾觸及2.44厘的高點；40年期國債孳息率下跌24個基點，至3.295厘，盤中曾觸及3.435厘的高點。



Okasan Securities首席債券策略師Naoya Hasegawa表示：「超長期國債孳息率延續跌勢，但較短期限債券孳息率上揚，因市場擔心日本財務省可能增加這類債券的銷售。」



10年期國債孳息率僅下跌4個基點，至1.465厘。兩年期國債孳息率上漲1個基點，至0.73厘。(rc)