27/05/2025 14:14

瑞銀：恒指今年目標24500點，HIBOR跌反映資金流入本港

《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀香港策略師陳志立表示，維持對今年恒指24500點的目標預測，對港股短期整體審慎樂觀。他指出，支持港股的因素包括大量北水南下、以及盈利動力正面，而近日大量新股上市亦有助推動市場氣氛。



*全球貿易仍存不確定性，港股估值升至接近歷史均值*



不過，他指出，全球在貿易方面仍存在不確定性，料7月會再度出現更多關稅相關消息，又指港股現估值已回升至11倍，接近其歷史均值。他建議以槓鈴方面配置港股，一方面持有高啤打值(beta)股票，包括科網股，以受惠於利潤收入增長，而且較少受貿易戰因素影響，另一方面持有高息股。



*HIBOR下跌反映資金流入本港*



近期香港銀行同業拆息(HIBOR)下跌，陳志立認為，反映有資金流入本港，相信HIBOR向下有助紓緩家庭及企業的槓杆負擔，他推算HIBOR每下跌100點子，對本港利息負擔的紓和程度，相當於約2%的本地GDP規模。



*部分存款或流入股樓，利好高息股*



他又指，隨著企業及家庭所減少的利息開支，資金可望流入消費及投資領域，加上供樓息率下跌，供平過租的情況今年再現，相信有助增加置業興趣。



他提到，近年本港高息環境導致銀行累積多達4萬億元的額外存款，倘若利息持續走低，將有助推動部分存款流入股樓等風險資產，以尋求更佳回報，將利好高息股，如公用股及銀行股。(bi)