27/05/2025 17:00

周生生：消費兩極化入門級產品銷售增，五一黃金周同店銷售理想

《經濟通通訊社27日專訊》周生生(00116)主席兼集團總經理周永成表示，現時來港消費的旅客，消費額未必有如3-5年前般高，消費單價亦有兩極化跡象，入門級產品消費增加，高價產品消費較少，中價產品則較以往遜色。他指，參考今年五一黃金周的同店銷售表現理想，加上預計香港政府大力推動旅遊業將會帶來效應，對下半年包括國慶黃金周的銷售表現有信心。



*國際金價難以預測*



周永成指出，受到地緣政局及經濟走勢等因素影響，國際金價難以預測，亦難以估計對飾金需求的影響，公司本身有進行對沖，以減低金價波動對資產負債表的影響，並會繼續調整內地店舖，減少低效店，增加在有潛力的高端地點開店。



周生生董事兼集團副總經理周允成表示，公司業務除了受到內地旅客銷售帶動，各地旅客來港亦有所增加，相信香港是值得重臨的旅遊地點，對下半年銷售表現審慎樂觀。



*「悅己消費」帶動銷情*



財務長兼公司秘書王君璿表示，雖然金價波動影響部分消費者購買黃金的意欲，但飾金市場仍然活躍。他又指，今年以來香港銷售按年大致持平，第二季受五一黃金周支持而錄得增長。



集團又指，結婚人口減少，珠寶市場自用需求持續，「悅己消費」有助帶動銷售及毛利率表現。(cl)