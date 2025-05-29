27/05/2025 19:32

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，紐約聯儲總裁發表演講

《經濟通通訊社27日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及紐約聯儲總裁發表演講，料為周三（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，澳洲央行總裁布洛克造訪澳洲央行中國辦事處並舉行會談（至30日）。周三本港時間8:00am，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加日本央行金融研究所會議的小組討論，並發表演講。10:00am，新西蘭央行發布季度貨幣政策聲明；11:00am，於貨幣政策會議後舉行媒體發布會。4:00pm，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利在慶應義塾大學參加對談與問答活動。



*澳洲公布CPI，金山軟件公布業績*



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布4月消費者物價指數，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%。2:00pm，德國公布4月進口物價，月率跌幅料由1%擴大至1.4%，年率料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:金山軟件(03888)等。



此外，明日九源基因(02566)將有基石投資者持股解禁。(wa)