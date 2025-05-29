27/05/2025 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02887 +0.551 一周 0.18315 -0.072 兩周 0.32107 -7.893 一個月 0.60119 +3.202 兩個月 1.03179 +1.322 三個月 1.36714 -0.238 六個月 2.15988 -12.036 一年 2.93 -9.786

《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息由0.02336厘19年低位，略為回升至0.02887，與樓按相關的一個月拆息結束七連跌，報0.60119厘，為5月22日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.36714厘，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌12基點，報2.15988厘，為2022年6月20日後最低，而一年期亦降至2.93厘，是2022年6月16日後最低。港元匯價今早暫時最低曾見7.8394兌1美元，為2023年9月11日後最弱，最新報7.8385，較前收市價跌0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會