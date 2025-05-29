27/05/2025 11:26
《港元利率》一個月拆息結束七連跌，港匯見20個月新低
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息由0.02336厘19年低位，略為回升至0.02887，與樓按相關的一個月拆息結束七連跌，報0.60119厘，為5月22日後最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.36714厘，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌12基點，報2.15988厘，為2022年6月20日後最低，而一年期亦降至2.93厘，是2022年6月16日後最低。
港元匯價今早暫時最低曾見7.8394兌1美元，為2023年9月11日後最弱，最新報7.8385，較前收市價跌0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.36714厘，為2022年6月20日後最低。長息方面，六個月拆息跌12基點，報2.15988厘，為2022年6月20日後最低，而一年期亦降至2.93厘，是2022年6月16日後最低。
港元匯價今早暫時最低曾見7.8394兌1美元，為2023年9月11日後最弱，最新報7.8385，較前收市價跌0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02887
|+0.551
|一周
|0.18315
|-0.072
|兩周
|0.32107
|-7.893
|一個月
|0.60119
|+3.202
|兩個月
|1.03179
|+1.322
|三個月
|1.36714
|-0.238
|六個月
|2.15988
|-12.036
|一年
|2.93
|-9.786
資料來源：香港銀行公會