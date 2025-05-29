27/05/2025 10:47

《真知灼見－溫灼培》美元受制美國經濟困局

《真知灼見》美國總統特朗普的延長減稅方案於上周四（22日）已通過眾議院，目前正在參議院等待審批。據《路透社》引述當地政治分析指，參議院不會全盤接受該方案，可能會進行一定的修改。而特朗普則希望該方案能在7月4日美國國慶日當天提交予他簽署成為法案。



*延長減稅方案料會嚴重增加美國債務*



目前無論是特朗普還是美國聯儲局都面臨兩難局面。若特朗普的延長減稅方案最終獲參議院通過成為法案，按照國會兩黨聯合稅務委員會估計，未來10年內將使美國政府債務增添3.72萬億美元。而根據國會預算辦公室的數據，在上個財年，美國政府整體支出中，每8美元就有1美元用於支付利息。而即使減稅方案未通過，該辦公室預計，由於人口老化導致的醫療和退休金需求上升，未來10年內，利息支出將增至每6美元中就有1美元用於支付利息。所以如果再加上減稅方案增添的債務，屆時美國政府財政壓力的龐大程度可想而知。這解釋了市場現今已不太願意買美國長債的原因。而持續高企的長債息水平，正對美國經濟造成損害。當然，若不延長減稅方案，則可能即時使美國經濟失去動力，後果可能更加嚴重。



*減息或加速美元下跌*



同樣，聯儲局也面臨類似的兩難局面：如果不及早減息，美國政府的債務將加速惡化；然而若立即減息，除了擔心通脹可能反彈，還需考慮在失去高息支持的情況下，隨著各國逐步建立「去美國化」的貿易體系以降低美國關稅風險，將會加速美元下跌。正因市場認為美國難以擺脫這一困局，解釋了市場為何對美元持悲觀態度。今早於亞洲市場，美匯指數報98.82指數點。



*內地4月再大幅進口黃金*



其他市場消息方面，根據香港特區政府統計署的數字顯示，內地於4月從香港進口的黃金數量較3月增長超過一倍，4月的黃金進口量為58.61噸，而3月僅為21.071噸。這數字顯示，儘管4月現貨黃金的平均價格高達3222.16美元，但並未減少內地對黃金的需求。今早亞洲市場的現貨金價報3342.5美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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