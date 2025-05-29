27/05/2025 10:21

《經濟時評》普徠仕：美國經濟面臨風險，惟整體前景仍謹慎樂觀

《環富通基金頻道27日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci分享對美國經濟前景的見解。



*勞動市場維持穩健，惟預警訊號已出現*



美國整體通脹率有上升趨勢，未來幾季甚至可能高過4%。隨著有效關稅稅率的提高，預計成本將轉移至消費者身上。儘管面臨通脹壓力和潛在技術性衰退，整體經濟前景仍然謹慎樂觀。勞動市場往往被視為經濟健康程度的指標，目前維持穩健。



然而，一些預警訊號已經出現，例如聯邦和服務業的裁員人數增加，以及主動離職與裁員人數比例降低，反映在職人士態度轉趨謹慎。小型企業信心也在減弱，為原本穩定的就業市場形勢增添隱憂。



*新刺激措施將帶來短期利好，聯儲局專注控制通脹*



財政措施方面，新刺激經濟方案有望在8月國會休會前公布，為市場帶來短期的利好。該方案或包含針對中等收入家庭的稅務寬減，以及旨在鼓勵企業投資的優惠措施，有望及時提升消費與企業信心。



貨幣政策層面，聯儲局繼續專注於控制通脹。利率維持在4.25至4.5厘區間，聯儲局明確釋出耐心、以數據為導向的決策取態。雖然市場普遍期望聯儲局繼續減息，但聯儲局官員更傾向於優先保障經濟的長期穩定，在通脹壓力得到持續且顯著紓緩前，不會輕易行動。



*美元地位再受審視，國債孳息率持續攀升*



長期以來，強勁的消費需求、活躍的勞動市場和支持性財政政策，令美國經濟增長一枝獨秀，然相關市場正重新評估相關溢價。隨著和其他經濟體的增長差距開始收窄，美元地位再度受到審視。不明朗的通脹前景和財政可持續性令期限溢價攀升，國債孳息率亦持續攀升。



展望2026年，財政支持有望加強、勞動市場趨於平穩以及經濟狀況逐步正常化，有望令經濟重拾增長。然而，風險猶在：關稅對通脹的影響、勞動市場可能轉差、全球供應鏈中斷及貿易關係反覆變化等，投資者需要密切關注。(wa)