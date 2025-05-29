27/05/2025 08:43

【關稅戰】王文濤據報與歐盟貿易專員會晤，抵禦關稅之際加強接觸

《經濟通通訊社27日專訊》據《彭博》報道，中國和歐盟高級貿易官員計劃下月初再次會晤，進一步顯示雙方在力圖抵禦美國總統特朗普關稅壓力之際加強接觸。



歐盟發言人稱，中國商務部長王文濤與歐盟貿易和經濟安全事務專員謝夫喬維奇(Maros Sefcovic)將於6月初在巴黎舉行的世界貿易組織部長級會議期間舉行會晤。會談消息傳出之際，特朗普在與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話後，同意把對歐盟50%關稅的最後期限延至7月9日。



同月，歐洲領導人將前往北京與中國領導人舉行峰會。



王文濤與謝夫喬維奇的會晤將是兩人今年以來的第三次已知會談；後者曾於3月末訪問北京，當時曾與中國國務院副總理何立峰會面。之後，雙方4月8日舉行視像通話。



報道指，為了應對美國關稅壓力，中國政府正努力加強全球聯繫，包括為歐洲團體提供與高層決策者直接對話的機會，並承諾改善外資在華營商環境。(ry)