27/05/2025 09:28

【關稅戰】歐盟敦促Shein遵守消費者保護法，否則面臨罰款

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》消息，歐盟26日敦促中國電商Shein(希音)遵守歐盟消費者保護法，並警告稱如果該公司未能解決歐盟的關切，將面臨罰款。Shein則表示，正與歐洲各國消費者當局和歐盟委員會合作。



歐盟執委會在一份聲明中表示，由各國消費者機構組成的消費者保護合作網(CPC)和歐盟執委會已向Shein通報了其違反歐盟消費者保護法的行為。針對Shein的投訴包括，宣傳虛假折扣、利用數字化手段對消費者施加購買壓力、展示具有誤導性或虛假的產品訊息、以及隱藏聯繫公司客戶服務的詳細訊息等。



歐盟執委會說，Shein現在有一個月時間對調查結果做出答覆，並就如何解決問題做出承諾。如果Shein未能解決CPC提出的關切，各國當局可採取執法措施，確保其合規。這包括可能根據Shein在相關歐盟成員國的年營業額處以罰款。(ry)