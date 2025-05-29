27/05/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣即期開市升35點，官媒料匯率保持溫和偏強走勢

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日跌43點子，和市場預測偏離收窄至34點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開35點子，報7.1808，上個交易日即期匯率收盤報7.1843。



穆迪國際信用評級決定維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變。國家財政部昨回應表示，穆迪決定是對中國經濟向好前景的正面反映，下一步，一系列增量政策和存量政策還將協同發力、持續顯效。無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。



官媒《中國證券報》引述專家表示，近期影響人民幣匯率的內外部因素均出現一定的積極變化，預計短期內人民幣匯率將保持溫和偏強走勢，並有望提振人民幣資產的整體吸引力。



市場人士稱，隔夜美元探底企穩，目前人民幣的單邊貶值預期基本消退，後續彈性有望進一步上升，短期監管的過濾舉措有望退出，但中美貿易戰前景仍存較大不確定性，中間價仍以穩為主。



馬來亞銀行最新點評稱，弱於市場預期的人民幣中間價表明中國人行有意放緩人民幣升值步伐，這也強化了這一觀點--無論市場力量方向如何，維穩人民幣匯率都是重中之重。高盛報告稱看，目前逆周期因子處於基本中性水平，且其他亞幣反彈明顯，接下來幾天可關注監管層會否允許人民幣中間價持續走強。(jq)