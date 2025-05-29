27/05/2025 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收跌106點子，止四連升，報7.1949

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1949，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，止四連升，全日在7.1800至7.1967之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌112點子，報7.1895。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日跌43點子，和市場預測偏離收窄至34點。



市場人士表示，特朗普的某些操作加劇了市場減少美元資產的決心，如果沒有「穩定的」特朗普，估計「去美元化」操作會不斷推進。不過對人民幣而言，穩定的匯率仍是當前應對各種不確定的最優解。



星展銀行指出，人民幣對特朗普發起的新一輪貿易戰沒有採取防禦性反應，而是根據自己的節奏推進國際化，預計CNH在2025-2026年間將測試7.00關口，高於之前預測的7.10水平。



招商銀行金融市場部最新觀點稱，短期美債收益率和美元的負相關性可能繼續存在。若美債收益率進一步走高，則可能導致美元進一步下行。另外，現在宏觀敘事仍在炒作「美國政策不確定性、財政不持續性導致賣出美國」，因此中長期亦傾向於看空美元。(jq)