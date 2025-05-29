27/05/2025 09:36

【聚焦數據】4月全國規模以上工業企業利潤增3%，增速加快

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額21170.2億元(人民幣．下同)，同比增長1.4%，增速較1-3月加快0.6個百分點。4月當月，規模以上工業企業利潤同比增長3.0%，增速較3月的2.6%加快0.4個百分點。



1-4月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7022.8億元，同比下降4.4%；股份制企業實現利潤總額15596.4億元，增長1.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額5429.2億元，增長2.5%；私營企業實現利潤總額5706.8億元，增長4.3%。



1-4月份，採礦業實現利潤總額2875.0億元，同比下降26.8%；製造業實現利潤總額15549.3億元，增長8.6%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2745.8億元，增長4.4%。



*汽車製造業利潤降5.1%，農副食品加工業增近五成*



1-4月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長45.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長24.5%，電氣機械和器材製造業增長15.4%，專用設備製造業增長13.2%，通用設備製造業增長11.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.6%，電力、熱力生產和供應業增長5.6%，紡織業增長3.7%，非金屬礦物製品業下降1.6%，化學原料和化學制品製造業下降4.4%，汽車製造業下降5.1%，石油和天然氣開採業下降6.9%，煤炭開採和洗選業下降48.9%，石油煤炭及其他燃料加工業同比增虧，黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由虧轉盈。



1-4月，規模以上工業企業實現營業收入43.44萬億元，同比增長3.2%；發生營業成本37.16萬億元，增長3.4%；營業收入利潤率為4.87%，同比下降0.09個百分點。(sl)