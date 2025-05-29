27/05/2025 09:57

【數據解讀】統計局：工業企業利潤穩定恢復，展現強大抗衝擊能力

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額21170.2億元(人民幣．下同)，同比增長1.4%，增速較1-3月加快0.6個百分點。4月當月，規模以上工業企業利潤同比增長3.0%，增速較3月的2.6%加快0.4個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，4月份，各地區、各部門加快落實更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增長加快。特別是以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快，彰顯工業經濟發展韌性。



總體看，1-4月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出中國工業強大韌性和抗衝擊能力。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動科技創新和產業創新融合發展，優化調整產業結構，加快傳統產業轉型升級，培育壯大新興產業，促進工業企業效益持續恢復向好。



*裝備製造業拉動作用突出，7個行業利潤兩位數增長*



從行業看，1-4月，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤同比增長，增長面近六成。其中，裝備製造業利潤同比增長11.2%，較1-3月加快4.8個百分點；拉動全部規模以上工業利潤增長3.6個百分點，拉動作用較1-3月增強1.6個百分點。裝備製造業的8個行業中，有7個行業利潤實現兩位數增長，6個行業較1-3月份增速加快，其中，儀器儀錶、電氣機械、通用設備、電子等行業利潤分別增長22.0%、15.4%、11.7%、11.6%，較1-3月加快6.7個、7.9個、2.2個、8.4個百分點。



*半導體器件專用設備製造利潤大增105%*



1-4月，高技術製造業利潤同比增長9.0%，較1-3月加快5.5個百分點，增速高於全部規模以上工業平均水平7.6個百分點。其中，生物藥品製品製造、飛機製造等行業利潤同比增長24.3%、27.0%；半導體器件專用設備製造、電子電路製造、集成電路製造等行業利潤分別增長105.1%、43.1%、42.2%；智能車載設備製造、智能無人飛行器製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長177.4%、167.9%、80.9%。



在大規模設備更新相關政策帶動下，1-4月，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長13.2%、11.7%，合計拉動規模以上工業利潤增長0.9個百分點。其中，電子和電工機械專用設備製造、通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造等行業利潤快速增長，增速分別為69.8%、24.7%、18.3%。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，家用電力器具專用配件製造、家用廚房電器具製造、非電力家用器具製造等行業利潤分別增長17.2%、17.1%、15.1%。(sl)



