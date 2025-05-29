27/05/2025 08:49

【特朗普新政】特朗普威脅進一步削減哈佛大學30億美元撥款

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周一（26日）再度對哈佛大學發出削減資金威脅，表示若哈佛不提交外國學生名單，聯邦政府將考慮削減該校的30億美元撥款，將撥款分配給全國各地的職業學校(trade schools)。



特朗普當天在社交平台發文，表示他正考慮從「非常反猶太的」哈佛大學拿走30億美元撥款，並將其分配給全國各地的職業學校。



特朗普之後在另一條貼文中表示，聯邦政府仍在等待哈佛大學提交外國學生名單，以確定有多少「激進的瘋子和麻煩製造者」，認為他們不應被允許重新進入美國，哈佛在提供這些文件方面「非常緩慢」。



此前一天，特朗普要求哈佛大學提交全體國際學生的姓名與國籍等資訊。



根據哈佛大學的數據，截至2023年秋季學期，國際學生佔該校學生總數的27%以上。目前，哈佛大學招收了近6800名國際學生和學者，他們來自140多個國家和地區，其中大多數正在攻讀研究生課程。(rc)