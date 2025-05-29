27/05/2025 16:23

【外圍經濟】特斯拉4月歐盟銷量暴跌近53%，連續4個月下跌

《經濟通通訊社27日專訊》歐洲汽車製造商協會(ACEA)周二公布的數據顯示，今年4月特斯拉在整個歐盟市場的新車註冊量按年暴跌近53%，至5475輛。



這是特斯拉在歐盟市場的銷售量連續4個月大幅下滑，今年1月、2月、3月的銷售量分別下降50%、47%和36%。



ACEA的數據顯示，今年到目前為止，歐盟的電動車市場一直在增長，但特斯拉的銷售量卻出現下滑。今年1月至4月，歐盟純電動車的銷量按年上升超過26%，混合動力車的註冊量增加近21%，插電式混合動力車的註冊量增加7.8%。



分析指，特斯拉繼續面臨來自競爭對手的激烈競爭，同時也在努力應對行政總裁馬斯克對品牌造成的損害。(rc)