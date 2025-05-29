27/05/2025 08:01

紫金礦業分拆紫金國際上市涉8金礦，售股不超過擴大股本15%

《經濟通通訊社27日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，分拆所屬子公司紫金黃金國際至香港聯交所上市的預案，在超額配售權行使前，發行股份數量不超過發行後紫金黃金國際總股本的15%。



該集團指，紫金黃金國際擬分拆上市資產由8座位於南美、中亞、非洲和大洋洲的大型黃金礦山組成，持股24.5%至100%，截至去年底，資源量1799.8噸，儲量697噸，產量46.22噸。紫金黃金國際去年純利約44.58億元人民幣，升92.6%。收入約212.6億元人民幣，升約33.3%。



該集團指，紫金黃金國際將進一步深耕境外市場業務，持續推進全球黃金資源開發，保持相對較高的獨立性，而分拆不會對該集團主營業務構成實質影響。(wh)