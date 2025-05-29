28/05/2025 18:03

《外圍焦點》FOMC發布5月會議紀錄

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普決定推遲對歐盟徵收額外關稅，以及美國5月消費者信心指數超預期等利好消息，刺激美股昨日造好，道指收市升740.58點或1.78%，報42343.65點；標普500指數升118.72點或2.05%，報5921.54點；納指升461.96點或2.47%，報19199.16點。港股方面，恒生指數收市報23258，跌123點或0.5%，成交1808億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間29日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布5月6-7日會議紀錄。



在美國，今日公布業績的公司有：金山雲(US.KC)、Macy's(US.M)、諾亞財富(US.NOAH)、英偉達(US.NVDA)、金融壹賬通(US.OCFT)、世紀互聯(US.VNET)等。(wa)